Mercato - OM : Ça se complique pour ce crack de Ligue 2 !

Publié le 22 mai 2021 à 10h10 par La rédaction

Alors qu’il serait visé par l’OM, Amine Adli a été élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison. Il a annoncé qu’il pourrait découvrir l’élite avec Toulouse, son club formateur.

L’OM souhaiterait aller vite et rajeunir son effectif lors du mercato estival qui arrive. C’est dans cette optique qu’il aurait fait d’Amine Adli, le jeune attaquant de Toulouse, une option pour cet été. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, le joueur de 21 ans a été élu meilleur joueur de Ligue 2 et a encore réalisé un très bon match lors de la victoire contre Grenoble, à l'occasion des play-offs qui ont permis au TFC de se qualifier pour le barrage en vue de remontée dans l'élite.

«J'espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l'élite avec, et on verra bien»