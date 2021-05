Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé une offre pour Lionel Messi !

Publié le 22 mai 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, le PSG suivrait attentivement sa situation et aurait même formulé une première offre à l’attaquant.

Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Lionel Messi ce vendredi, Ronald Koeman a affiché une position radicale à ce sujet : « J'espère que Leo sera ici pendant de nombreuses années, cette saison il a une fois de plus montré qu'il est unique. En tant que personne et en tant que professionnel, un numéro 10. Le Barça avec Messi a beaucoup plus d'avenir que sans Messi . » Bientôt libre, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, de quoi placer Joan Laporta dans une situation compliquée. D’après les informations de Marca , le président blaugrana attend de connaître le résultat de l’audit des comptes du club afin de formuler une offre au sextuple Ballon d’Or, mais de son côté, le PSG n’a pas traîné.

Le PSG est passé à l’action