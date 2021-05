Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta se lance dans un étonnant projet !

Publié le 22 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone cherche des renforts. Mais avec la situation économique actuelle du club, le Barça se retrouve avec un budget très restreint. Joan Laporta voudrait donc miser sur quelques joueurs d'avenir afin d'assurer le futur des Blaugrana.

Joan Laporta aimerait apporter du renfort à l’effectif du FC Barcelone. Mais avec des moyens très restreints en raison de la situation économique très compliquée, le président du club catalan va devoir miser sur des pistes à bas prix. S’il se penche sur quelques joueurs en fin de contrat comme Sergio Agüero ou Memphis Depay, Joan Laporta pourrait également adopter une nouvelle stratégie en pariant sur plusieurs joueurs d’avenir.

Laporta veut faire confiance à la jeunesse