Mercato - PSG : Le Barça laisse une grosse ouverture au Qatar pour Lionel Messi !

Publié le 22 mai 2021 à 10h45 par B.C.

Déterminé à prolonger Lionel Messi, bientôt libre, Joan Laporta n’est toujours pas passé à l’action dans ce dossier. Le président du FC Barcelone est en effet contraint d’attendre avant de formuler une offre à sa star. Explications.

Le temps presse pour Joan Laporta ! Alors qu’il avait martelé durant la campagne présidentielle qu’il pouvait convaincre Lionel Messi de prolonger son bail avec le FC Barcelone, Laporta n’est toujours pas parvenu à ses fins, alors que le sextuple Ballon d’Or sera libre à partir du 1er juillet. Pourtant, le patron blaugrana a déjà rencontré Lionel Messi et son père afin de leur exposer son projet pour les prochaines années, mais aucune offre formelle n’aurait encore été transmise. En attendant, le PSG surveille attentivement la situation de Messi et rêve de s’attacher les services de La Pulga , de quoi mettre le Barça dans une situation inconfortable.

Laporta contraint d’attendre pour Messi