Mercato - Real Madrid : Pérez est prêt à prendre une énorme décision avec Eden Hazard !

Publié le 22 mai 2021 à 11h00 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard n’a de cesse de décevoir depuis son arrivée, le Real Madrid serait prêt à lui ouvrir la porte au cours du mercato estival à venir.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard est loin d’afficher son meilleur niveau au Real Madrid depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale espagnole. Freiné par de nombreuses blessures, l’international belge ne parvient effectivement pas à s’imposer et à enchainer les matchs, et il réalise des prestations décevantes lorsqu’il est enfin en mesure de jouer. Et alors que cette situation dure depuis maintenant deux ans, le Real Madrid serait prêt à prendre une décision tonitruante avec Eden Hazard, après lui avoir pourtant laissé une chance en lui affirmant toute sa confiance il y a un an au sortir de sa première saison délicate.

Eden Hazard poussé vers la sortie en cas de bonne offre ?