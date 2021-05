Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi monte au créneau pour son avenir !

Publié le 22 mai 2021 à 18h30 par Th.B.

Prolongera, ne prolongera pas ? Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre dans la presse à l’image de ce samedi. Cependant, l’Argentin n’aurait pas encore pris la décision de rester au FC Barcelone comme son entourage l’a souligné. Le PSG garde la mai pour le capitaine du Barça !

Lionel Messi est un rêve de QSI depuis l’arrivée des propriétaires du PSG à l’été 2011. Depuis, le sextuple Ballon d’or a été lié au Paris Saint-Germain à plusieurs reprises. Mais l’été dernier, tout a basculé avec la volonté de Messi de rompre son contrat qui le lie au FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain. À ce jour, aucune prolongation n’aurait été signée, laissant le PSG pleinement tenter sa chance avec l’international argentin. Pour ce faire, Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pris la décision de lancer une offensive auprès du clan Messi qui aimerait, via son père et son frère, qu’il accepte de relever le challenge parisien. Marca a même confirmé ce samedi qu’une offre de contrat avait été formulée par le PSG au capitaine du FC Barcelone qui pourrait pour sa part avoir pris une grande décision : rester au Barça !

Une décision fracassante de Lionel Messi ?

C’est dans l’air depuis plusieurs semaines et particulièrement depuis la victoire de Joan Laporta lors des élections présidentielles du FC Barcelone le 7 mars dernier. Le nouveau patron a fait de la prolongation de l’Argentin son ultime priorité et aimerait lui offrir un contrat et un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. Bien qu’une proposition ne soit pas encore partie des bureaux blaugrana, Lionel Messi aurait pris la décision de rester au FC Barcelone quoi qu’il arrive alors qu’il pourrait signer un contrat de deux ans, le liant au Barça jusqu’en juin 2023. C’est du moins ce que le journaliste Achraf Ben Ayad a dévoilé sur son compte Twitter ce samedi. Une information démentie par Guillem Balague.

Rien ne serait encore arrêté d’après son entourage