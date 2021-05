Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi confirme une grosse priorité pour son avenir !

Publié le 22 mai 2021 à 12h15 par B.C.

Lié au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison et courtisé par le PSG, Lionel Messi ne s’est toujours pas prononcé concernant son avenir. D’après la presse espagnole, l’attaquant sera particulièrement attentif au projet sportif qui lui est proposé par le club culé et les autres prétendants, et il n’a pas caché son ambition pour la suite de sa carrière dans un entretien pour Olé.

L’avenir de Lionel Messi reste flou. Alors qu’il a accordé une longue interview au quotidien Olé ce samedi, l’attaquant du FC Barcelone a refusé de se prononcer sur la suite de sa carrière, de quoi inquiéter les supporters blaugrana, mais pas que. Joan Laporta est également sous pression alors que Lionel Messi sera libre de rejoindre le club de son choix à partir du 1er juillet. Le président du Barça travaille actuellement sur une proposition susceptible de convaincre le sextuple Ballon d’Or, mais il n’est pas le seul puisque le PSG serait également à l’affût. D’après la presse espagnole, Lionel Messi ferait du projet sportif sa priorité afin d’étoffer son palmarès d’ici la fin de sa carrière. Et dans l’entretien accordé à Olé , l’Argentin reconnaît sa soif de victoire et de trophées.

« J'aime gagner et remporter des titres. Et plus il y en a, mieux c’est »