Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination !

Publié le 22 mai 2021 à 8h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait prévu de quitter la Juventus dès cet été en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le PSG et Manchester United seraient en embuscade, CR7 envisagerait très sérieusement l'option d'un retour chez les Red Devils.

Cristiano Ronaldo vit une saison difficile avec la Juventus. Eliminé dès les huitièmes de finale face à Porto en C1, le club turinois pourrait ne même pas jouer la Ligue des Champions en 2021-2022. En effet, La Vieille Dame est actuellement cinquième de Serie A et n'a pas son avenir européen entre les mains. Une situation qui pourrait pousser Cristiano Ronaldo a prendre une décision radicale. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 pense à quitter la Juventus si son club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, ses représentants ont déjà sondé des écuries européennes, dont le PSG, pour tenter de lui trouver un nouveau point de chute au cas où. Toutefois, Cristiano Ronaldo pourrait snober le club de la capitale pour Manchester United.

Cristiano Ronaldo pressé de retrouver Manchester United ?