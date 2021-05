Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre dans le feuilleton Varane !

Publié le 22 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour la Premier League à Manchester United ou Chelsea, Raphaël Varane serait finalement préparé à signer une prolongation de contrat au Real Madrid.

Ces dernières semaines, la tendance était à un départ de Raphaël Varane. Après 10 saisons passées au Real Madrid, le défenseur central merengue estimerait avoir fait le tour à la Casa Blanca. Néanmoins, The Transfer Window Podcast a révélé ces derniers jours que le clan Varane poserait ses conditions pour une prolongation de contrat au Real Madrid. En effet, alors que son engagement expirera en juin 2022, le champion du monde tricolore réclamerait cinq nouvelles années dans la capitale espagnole avec un salaire annuel de 7M€. Et cette option se dessinerait concrètement.

Varane finalement prêt à prolonger son contrat