Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane pose ses conditions pour son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

Lié au Real Madrid jusqu'en 2022, Raphaël Varane serait en discussions avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. Et les conditions seraient posées par le Français.

Suivi par Manchester United et le PSG, qui souhaiteraient se renforcer en défense centrale, Raphaël Varane arrive à un moment crucial de sa carrière. Après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 et tout gagné avec le Real Madrid, le champion du monde arrive en fin de contrat dans un an chez la Casa Blanca . Des discussions seraient en cours afin de trouver un accord pour prolonger et ainsi poursuivre l'aventure à Madrid. Mais pour cela, il faudra répondre aux conditions du clan Varane.

Des exigences élevées