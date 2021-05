Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Liverpool... Un été phénoménal attend Mbappé !

Publié le 20 mai 2021 à 19h45 par A.C.

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est plus que jamais au centre du mercato.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde Kylian Mbappé a le monde à ses pieds. N’importe quel club au monde rêverait de s’offrir l’attaquant du Paris Saint-Germain... mais très peu en ont les moyens ! Le Real Madrid en fait partie, avec Florentino Pérez qui rêve de Mbappé depuis son explosion à l’AS Monaco. La situation pourrait évoluer au cours des prochains mois, puisque le contrat de Mbappé se termine en juin 2022 et le PSG n’a toujours pas reçu la moindre réponse pour une prolongation.

Des doutes sur le Real Madrid ?