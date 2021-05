Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux nouveaux départs se confirment à l’OM !

Publié le 20 mai 2021 à 18h10 par T.M.

Pour la saison prochaine, il est déjà acté que Florian Thauvin ne sera plus là. Mais cela sera également le cas d’autres joueurs qui ont vu leur avenir être scellé avant même la fin de la saison.

Cet été, le visage de l’OM va énormément changer. En effet, alors que Jorge Sampaoli est arrivé en cours de saison, l’Argentin profitera de l’intersaison pour bâtir un effectif à son image en collaboration avec Pablo Longoria. D’ailleurs, le club phocéen s’active déjà pour faire venir de nouveaux joueurs, se démenant notamment actuellement sur le dossier Gerson. En parallèle, plusieurs départs seront également actés. Une vague qui a d’ailleurs débuté avec celui de Florian Thauvin, qui a préféré filer au Mexique pour rejoindre les Tigres. Et d’autres joueurs vont lui emboiter le pas.

C’est fini pour Cuisance et Germain !