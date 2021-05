Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, prolongation… Kylian Mbappé a fait un choix radical !

Publié le 20 mai 2021 à 20h45 par T.M.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé n’a pas officiellement communiqué sa décision pour son avenir. Mais en coulisse, l’attaquant du PSG aurait les idées claires et ce peu importe ce qui peut arriver.

La fin de saison se rapproche et par conséquent, le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé devrait prochainement intervenir. Cela fait maintenant de longues semaines que tout le monde s’interroge sur l’avenir de l’attaquant du PSG. Va-t-il prolongera ou partir ? Telle est ainsi la question concernant Mbappé. Alors que le flou reste entier concernant ce sujet, pour le principal intéressé, tout serait très clair. A en croire les informations de AS dévoilées ce jeudi soir, il n’y aurait que le Real Madrid qui compterait.

Priorité au Real Madrid !