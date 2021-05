Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour le successeur de Zinedine Zidane ?

Publié le 20 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Libre comme l'air depuis 2019, Massimiliano Allegri pourrait retrouver un banc de touche cet été. La rumeur la plus fondée jusque-là mènerait à une arrivée au Real Madrid en remplacement de Zidane.

Libre depuis son départ de la Juventus en 2019, Massimiliano Allegri s'était éloigné des terrains pendant durant quelques mois suite à un problème familial comme il l'expliquait récemment à Radio Kiss Kiss . Mais avec les récentes rumeurs concernant un possible départ de Zinédine Zidane, le nom de l'entraîneur italien revient de plus en plus souvent dans les médias. Lui qui a déjà refusé le Real Madrid une première fois il y'a trois ans, va-t-il dire non à nouveau ?

Allegri refuse Tottenham pour le Real !