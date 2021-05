Mercato - OM : Longoria va devoir prendre une décision à 30M€ !

Foot - Mercato - OM

Toujours bien décidé à recruter Gerson, l'OM refuse toutefois de payer les 30M€ réclamés par Flamengo. Ce dossier est donc dans une impasse pour le moment.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a transmis deux offres à Flamengo pour recruter Gerson dont la seconde avoisinant les 26M€. Un effort colossal de la part du club phocéen compte tenu des finances marseillaises et du contexte économique actuel. Mais ce n'est toutefois toujours pas suffisant pour convaincre le club carioca de lâcher son joueur. Flamengo réclame en effet 30M€ pour transfert de Gerson.

Et selon les informations de Mohamed Bouhafsi, l'OM n'est pas disposé à payer un tel montant. Toutefois, le journaliste de RMC Sport assure que cela ne signifie pas pour autant que l'arrivée de Gerson est impossible. Les discussions se poursuivent entre les deux parties, et surtout, le milieu offensif brésilien a très envie de rejoindre Marseille. Reste désormais à savoir si les deux clubs trouveront un accord.

L’OM très intéressé et le joueur a envie de venir. Mais les negos ne sont pas simple avec flamengo l’OM ne veut pas payer 30 millions et le club brésilien veut au moins 25. Ça négocie sec et ça joue au poker menteur.