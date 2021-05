Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en Espagne !

Publié le 20 mai 2021 à 12h10 par A.M.

Depuis quelques semaines, l'Olympique de Marseille est très actif en coulisses pour se renforcer. Plusieurs dossiers sont en cours, et Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste afin de compenser les éventuels départs de Leonardo Balerdi et Duje Caleta-Car.

Cet été, l'Olympique de Marseille se lance dans un énorme chantier sur le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a déjà transmis deux offres pour Gerson, le milieu offensif de Flamengo. En parallèle, l'OM s'est également positionné sur Gustavo Silva de Oliveira, qui évolue à Recife, ce qui témoigne de la volonté du club phocéen de se renforcer offensivement, notamment pour compenser le départ de Florian Thauvin. Toutefois, l'OM va également devoir surveiller son secteur défensif.

L'OM s'intéresse à Foyth