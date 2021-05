Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé joue la montre !

Publié le 20 mai 2021 à 18h45 par A.C.

Alors que le Paris Saint-Germain semble vouloir prolonger Kylian Mbappé au plus vite, le joueur prend tout son temps.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Kylian Mbappé fait débat, alors que le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un peu plus d’un an. Leonardo souhaite absolument le prolonger, mais alors qu’un accord a été simple à trouver avec Neymar, la situation est bien différente pour Mbappé. Surtout que le Real Madrid semble déterminé à passer à l’action cet été. La star du PSG a toujours été une obsession pour Florentino Pérez, qui avait tenté de le recruter à l’AS Monaco en 2017.

Mbappé veut attendre pour voir le mercato du PSG