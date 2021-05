Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane, Benzema serait passé à l’action pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve de s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, Karim Benzema aurait déjà échangé avec l’attaquant du PSG pour l’inciter à le rejoindre dans la capitale espagnole.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se fait attendre alors que Leonardo souhaite être rapidement fixé. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », a indiqué l’attaquant tricolore ce mercredi, après la victoire en Coupe de France face à l’AS Monaco (2-0). Kylian Mbappé refuse toujours pour l’heure de se prononcer clairement sur sa situation, de quoi faire craindre le pire au PSG. Du côté du Real Madrid, on assiste à ce feuilleton avec plaisir puisque Florentino Pérez espère mettre la main sur Kylian Mbappé dès cet été, et il peut compter sur des alliés de poids.

Benzema aurait discuté du Real Madrid avec Mbappé