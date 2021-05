Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme avertissement dans le dossier Messi !

Publié le 22 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Selon les derniers échos, Lionel Messi pourrait se rapprocher du PSG. Toutefois, il ne serait pas à exclure que l’Argentin se serve du club de la capitale pour continuer au FC Barcelone…

Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas décider pour son avenir et par conséquent, le voir quitter le FC Barcelone, libre à la fin de la saison, est une réelle possibilité. Et si tel était le cas, son avenir pourrait notamment s’écrire au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’Argentin est actuellement à la recherche d’un logement dans la capitale, tandis que le clan Messi le pousserait également à rejoindre le PSG.

Le PSG utilisé ?