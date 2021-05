Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros chamboulement est annoncé pour la saison prochaine !

Publié le 22 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, une révolution est annoncée à l’OM. Et celle-ci pourrait faire de grosses victimes à l’instar notamment de Steve Mandanda.

Sous l’impulsion de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, l’OM devrait considérablement changer de visage cet été. Un grand renouvellement est attendu au sein de l’effectif phocéen, avec de nombreux départs et plusieurs arrivées. De quoi redistribuer les cartes pour tout le monde et aucun joueur ne sera pas épargné. Cela va notamment valoir pour Steve Mandanda. Alors que l’international français est aujourd’hui le numéro 1 incontesté dans les buts de l’OM, ce statut va changer dans les semaines à venir.

« Mandanda devra se battre avec un concurrent »