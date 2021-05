Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est clairement interpellé pour ces deux dossiers chauds !

Publié le 22 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’une des grandes missions de Pablo Longoria sera de conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi à l’OM. Et le président phocéen a d’ailleurs reçu des messages clairs à ce sujet.

Actuellement, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont en train de travailler sur la confection de l’effectif de l’OM pour la saison prochaine. Et parmi les renforts réclamés par l’Argentin, conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi serait tout en haut de la liste. Actuellement, l’Espagnol et l’Argentin sont prêtés par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Et si l’OM dispose d’une option d’achat pour conserver Lirola (12M€) et Balerdi (14M€), Longoria chercherait à faire baisser l’addition. Y arrivera-t-il ? Cela fera en tout cas plaisir à certains.

« J’aimerais rester à l’OM »