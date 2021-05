Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo plombés… par cette cible de l’OM !

Publié le 22 mai 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Emerson, le jeune latéral brésilien pourrait finalement rester au FC Barcelone pour remplacer un joueur ciblé par l’OM.

Le flanc droit de la défense du PSG sera une nouvelle fois un secteur en chantier cet été. En effet, Alessandro Florenzi n’a pas pleinement convaincu lors de son année en prêt, et il est en conséquence annoncé que Leonardo ne lèvera pas son option d’achat fixée à 9 M€ auprès de l’AS Roma. De ce fait, le PSG devra recruter un nouveau latéral droit cet été. Les noms de Serge Aurier (Tottenham) ou d’Emerson (actuellement au Real Betis, retour prévu en fin de saison au FC Barcelone) lui ont été associés dans cette optique.

Emerson devrait remplacer Junior Firpo au FC Barcelone

Seulement voilà, le PSG risque de devoir faire une croix sur le second cité. En effet, à en croire les informations dévoilées ce samedi par Guillem Balague sur son compte Twitter, Emerson va revenir au FC Barcelone comme prévu en fin de saison, et pour y rester ! Concrètement, le Brésilien viendra remplacer Junior Firpo, lui qui voudrait justement s’en aller vu son peu de temps de jeu et qui est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Bref, autant dire que Leonardo devra se concentrer sur d’autres cibles pour renforcer le flanc droit de la défense du PSG.