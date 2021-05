Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi !

Publié le 22 mai 2021 à 16h15 par B.C.

Alors qu’il a été indiqué ce samedi que Lionel Messi avait décidé de rester au FC Barcelone, l’Argentin n’aurait en réalité pas encore fait son choix.

Depuis près d’un an, Lionel Messi se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs pour son avenir. L’Argentin arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et n’est toujours pas sorti de son mutisme pour clarifier sa situation, incitant certains cadors européens à se positionner. Le PSG et Manchester City apparaissent comme les deux grands favoris pour s’attacher les services de Messi en cas de départ cet été, mais ce samedi, Achraf Ben Ayad a lâché une bombe. À en croire le journaliste de beIN Sports , l’attaquant de 33 ans aurait finalement décidé de rester au FC Barcelone, mais rien ne serait encore acté.

Lionel Messi attend avant de trancher