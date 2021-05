Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a choisi sa future destination !

Publié le 22 mai 2021 à 13h45 par H.G. mis à jour le 22 mai 2021 à 13h48

Alors qu’il est en fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi aurait enfin pris sa décision tant attendue sur son avenir.

Le feuilleton Lionel Messi dure depuis maintenant des mois. En fin de contrat dans un peu plus d’un mois, l’international argentin pourrait quitter librement le FC Barcelone le 30 juin prochain, et cela aurait attiré l’oeil du PSG. En effet, le club de la capitale serait séduit par la perspective d’attirer librement celui qu’on surnomme La Pulga afin de reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar au Barça avant le départ du Brésilien à Paris en 2017. Cependant, dans le même temps, le FC Barcelone n’a jamais perdu l’espoir de convaincre Lionel Messi de parapher un nouveau contrat. Et cela pourrait bien avoir payé…

Lionel Messi aurait choisi... le FC Barcelone !