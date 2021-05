Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour Lionel Messi !

Publié le 22 mai 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, le doute planerait plus que jamais quant à la décision qu’il prendra pour son avenir.

En fin de contrat au FC Barcelone dans un peu plus d’un mois, Lionel Messi voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. En effet, l’international argentin pourrait quitter son club de toujours librement le 30 juin prochain, et cela aurait éveillé l’intérêt du PSG et de Manchester City. Concernant le club parisien, il serait prêt à formuler une offre au natif de Rosario afin de l’attirer librement dans son effectif et ainsi l’associer à Neymar et éventuellement à Kylian Mbappé. De son côté, le FC Barcelone n’a pas encore perdu l’espoir de le convaincre de prolonger, mais la situation n’aurait finalement pas avancé d’un iota ces dernières semaines.

Les négociations n’auraient pas commencé entre Lionel Messi et le Barça