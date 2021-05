Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui change tout pour Robert Lewandowski !

Publié le 22 mai 2021 à 19h30 par Th.B.

Figurant pourtant sur les tablettes des plus grandes équipes d’Europe y compris le PSG, Robert Lewandowski aurait encore un avenir radieux au Bayern Munich selon Karl-Heinz Rummenigge. Le président du conseil d’administration du club bavarois a même évoqué une prolongation de contrat.

Robert Lewandowski pourrait bien être l’une des attractions du prochain mercato si l’on en croit les informations dernièrement divulguées par ESPN . En effet, Chelsea et d’autres clubs anglais en pinceraient pour le serial buteur du Bayern Munich qui est entré dans la légende du club bavarois ce samedi en inscrivant son 41ème but en Bundesliga de la saison, de quoi lui permettre de battre le record de buts au Bayern Munich en championnat détenu par Gerd Muller en 1972. Au PSG, on songerait à l’international polonais si Kylian Mbappé pliait bagage à l’issue de la saison. Pour rappel, le contrat de l’attaquant du Paris Saint-Germain expirera en juin 2022, et aucune prolongation n’est à signaler pour le moment. De quoi susciter de vives rumeurs à propos de son avenir, dont un potentiel transfert lors du prochain mercato. L’Équipe a depuis confirmé la tendance concernant la piste Robert Lewandowski du côté du PSG. Il ne faudrait cependant pas s’attendre à un transfert de Robert Lewandowski cet été, que ce soit au PSG ou ailleurs.

Le Bayern Munich assure que Lewandowski ne sera pas vendu cet été…

C’est en effet le message que Karl-Heinz Rummenigge a tenu à faire passer ces dernières heures à l’occasion d’un entretien accordé à Wirtualna Polska . À la question d’un éventuel départ de Robert Lewandowski, le président du conseil d’administration du Bayern Munich, qui cédera sa place à Oliver Kahn à compter du 1er janvier 2022, s’est montré clair comme de l’eau de roche. « Bien sûr que non! Si je vais le vendre ? Non. Jamais! ». Voici le premier message plutôt concis que Rummenigge a tenu à faire passer avant de remettre le clan Lewandowski à sa place, et en particulier Pini Zahavi qui gère ses intérêts et qui pourrait tenter de lui trouver une porte de sortie. « Si les rumeurs ont un sens ? Non. Lewandowski ne sera pas vendu. Son agent, Pini Zahavi, le sait. Mais dites-moi vous-même : qui vendrait un footballeur capable de marquer 60 buts par an, qui à 32 ans est le meilleur footballeur du monde ? Le Bayern ne le vendra pas ! ».

… et le Bayern Munich compte même prolonger son contrat !