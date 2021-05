Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 22 mai 2021 à 18h45 par La rédaction

À la recherche d'un milieu de terrain pour épauler Marco Verratti, le PSG aurait coché le nom de Georginio Wijnaldum sur sa liste. Et le club de la capitale pourrait bien voir l'un des prétendants du Néerlandais s'éloigner de plus en plus du dossier.

Pour le prochain mercato estival, Leonardo se serait penché sur plusieurs dossiers. Le directeur sportif du PSG voudrait apporter du renfort à tous les postes à Mauricio Pochettino. Ainsi, au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum serait une piste grandement envisagée par le Brésilien. En fin de contrat en juin prochain, le Néerlandais ne prolongera pas avec Liverpool. Ainsi, le joueur de 30 ans devient une solution intéressante puisqu’il ne coûtera rien en indemnité de transfert. Naturellement, le club de la capitale n’est pas seul sur le coup. Mais l’un des prétendants de l’international Oranje pourrait s’éloigner du dossier.

Wijnaldum pourrait s’éloigner du Barça