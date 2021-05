Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est enfin fixé pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, Cristiano Ronaldo aurait finalement envie de quitter la Juventus pour prendre la direction… de Manchester United !

Cristiano Ronaldo et la Juventus, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, l’attaquant portugais envisage très sérieusement de changer d’air cet été, et le PSG fait partie des prétendants dans la course si Kylian Mbappé décide de faire le forcing pour rejoindre le Real Madrid cet été. Nasser Al-Khelaïfi, qui a tenté à plusieurs reprises de faire signer CR7 au PSG par le passé, retenterait alors sa chance avec l’attaquant portugais de la Juventus. Mais un nouvel élément devrait faire capoter le dossier…

Ronaldo voudrait retourner à MU