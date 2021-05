Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Sampaoli... Alvaro Gonzalez refuse de trancher !

Publié le 23 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a connu trois entraîneurs différents, Alvaro Gonzalez n'affiche aucune préférence entre les différents techniciens qui se sont assis sur le banc marseillais.

Cette saison, l'OM a vécu une saison mouvementé, notamment marqué par plusieurs changements d'entraîneurs. Alvaro Gonzalez rend d'ailleurs hommage à André Villas-Boas, démis de ses fonctions début février. « André avait une super relation avec l’équipe. Mais on ne trouvait plus la motivation. Ce n’est pas une excuse, parce que nous sommes des professionnels. Mais quand tu as joué dix ans devant des stades pleins et que tu te retrouves dans un stade vide… André n’avait perdu la confiance de personne mais il n’est pas parvenu à retrouver la bonne mentalité dans le groupe. Mais c’est un mec exceptionnel, pour moi la meilleure personne que j’aie connue dans ce milieu », assure-t-il dans les colonnes de L'Equipe . Mais cela n'empêche pas le défenseur espagnol de valider l'arrivée de Jorge Sampaoli.

Alvaro ne tranche pas entre Villas-Boas et Sampaoli