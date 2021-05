Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 150M€ dans le dossier Mbappé !

Publié le 23 mai 2021 à 3h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais le prix réclamé par le PSG pourrait refroidir le Real Madrid.

« Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux ». Mercredi soir, au micro de France 2, Kylian Mbappé refusait d'évoquer son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2022 au PSG. Toutefois, Geoffroy Garétier se montre optimiste, affirmant que le Real Madrid n'aura pas les moyens de recruter le Champion du monde cet été.

«Le Real Madrid n’a pas 150M€ à mettre sur Mbappé »