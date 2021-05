Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible aveu sur l’avenir de Milik...

Publié le 23 mai 2021 à 14h45 par A.C.

Arrivé lors du mercato hivernal, Arkadiusz Milik devrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

Que se passera-t-il avec Arkadiusz Milik ? Déjà avant son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’ancien du Napoli était annoncé sur le départ par la presse italiennes. Des clubs comme la Juventus ou encore l’Atlético de Madrid semblent en effet pouvoir se l’offrir cet été pour une somme comprise entre 12 et 15M€. Pourtant, Pablo Longoria a toujours assuré le contraire. « On a le contrôle de Milik. C’est un joueur de l’OM » a récemment expliqué le président de l’OM. « On a le contrôle. Il n’y a pas de gentleman agreement, il faut négocier avec nous ». Pourtant, en Italie on reste persuadés que l’histoire entre Milik et l’OM se terminera à la fin de la saison.

Milik quittera l’OM « à 90% »