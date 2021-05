Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est toujours plus chaud pour Benedetto !

Publié le 23 mai 2021 à 11h45 par A.C.

Peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été.

Certains pensaient que Jorge Sampaoli allait s’appuyer sur Dario Benedetto, qu’il avait convoqué en sélection argentine par le passé. Pourtant, l’attaquant n’a que très peu joué depuis cet hiver. Cela n’est pas seulement lié aux choix de Sampaoli, puisque le numéro 9 de l’Olympique de Marseille doit également faire face à la forte concurrence de Arkadiusz Milik, arrivé en provenance du Napoli lors du dernier mercato. Ainsi, de plus en plus de sources évoquent un possible départ pour Benedetto, qui a rejoint l’OM en aout 2019 à la demande d’André Villas-Boas.

Riquelme pousse pour le retour de Benedetto à Boca