Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération se prépare en coulisse pour Harry Kane !

Publié le 23 mai 2021 à 10h45 par K.V.

Désireux de prendre un nouveau départ et courtisé par de nombreux clubs en Europe, Harry Kane pourrait se faire charmer par quelques uns de ses coéquipiers en équipe nationale en vue d'un transfert l'été prochain, ce qui ne faciliterait aucunement les affaire du PSG.

« Il [Daniel Levy] pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs ». Dans The Overlap , Harry Kane s'est récemment confié sur son avenir. De quoi énerver Daniel Levy, à tel point que le président des Spurs de Tottenham serait prêt à tout pour bloquer le départ d'Harry Kane, quitte à réclamer plus de 175M€ l'été prochain. Une colère qui ne freinerait aucunement les ardeurs des clubs à l'affût, à l'instar du PSG, de Manchester City ou de Chelsea. Au contraire même, puisqu'un autre club de Premier League pourrait entrer dans la danse et compterait de nombreux atouts pour s'attirer les services de Kane.

Manchester United bien aidé par... l'Euro ?