Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix pharaonique fixé pour Harry Kane ?

Publié le 22 mai 2021 à 21h45 par A.D.

Alors qu'Harry Kane a lâché une bombe sur son avenir, Daniel Levy serait en colère et devrait faire le maximum pour bloquer son départ cet été. Dans cette optique, le président de Tottenham ne devrait en aucun cas flancher si une offre supérieure à 175M€ n'arrivait pas sur son bureau dans les prochains mois.

Désireux de remporter des titres, Harry Kane a fait des confidences fracassantes à Gary Neville dans The Overlap . « Il [Daniel Levy] pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs » , a confié le buteur de Tottenham ce jeudi. Et selon les informations du Daily Mail , ces propos n'ont pas du tout été bien accueillis par Daniel Levy. En effet, les déclarations de Harry Kane auraient provoqué la colère du président des Spurs , qui serait désormais on ne peut plus déterminé à bloquer le départ de son numéro 10 cet été.

Un transfert à plus de 175M€ pour Harry Kane ?