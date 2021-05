Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, coulisses... Maxime Lopez dit tout sur son départ !

Publié le 22 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En perte de vitesse à l'OM, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo l'été dernier. Alors que son option d'achat a été levée automatiquement, le milieu de terrain français a révélé toutes les coulisses de son départ de Marseille.

Formé à l'OM, Maxime Lopez était promis a un destin des plus brillants dans le club phocéen. Et pourtant, le milieu de terrain de 23 ans s'en est allé lors du dernier mercato estival et il ne devrait pas faire son retour à Marseille de si tôt. En difficulté à l'OM, Maxime Lopez a eu l'opportunité de se relancer à Sassuolo. Une occasion qu'il n'a pas souhaité laisser passer. En effet, Maxime Lopez a été prêté l'été dernier au club italien. Un prêt avec option d'achat, qui a été levée automatiquement après son 22ème match en Serie A avec Sassuolo à la mi-avril. Alors qu'il s'épanoui pleinement à Sassuolo, Maxime Lopez est ravi de pouvoir s'inscrire sur la durée dans son nouveau club. Désormais lié aux Neroverdi jusqu'au 30 juin 2025, le minot marseillais est revenu sur son départ de l'OM.

«Au bout de 10 minutes, je me suis dis : "C’est bon, on signe"»

« Au début, la première pensée était que ça allait être un peu compliqué... le changement de vie clairement, parce que c’est un changement de vie. C’est la première fois que je quitte Marseille, ma famille. Je m’attendais à ce que ce soit compliqué, mais en fait, pas du tout. Je pense que le fait que ça se soit mal passé la fin à Marseille, m’a permis d’avoir une force mentale pour pouvoir être prêt directement à être performant avec Sassuolo. Je me suis vite fondu dans la masse. J’ai eu l’aide des joueurs français pour mon intégration. (…) Le plus important pour moi, c’était d’arriver et de commencer à jouer directement, de prendre mes marques et d’avoir de la confiance, la confiance du coach. Tout était fait pour que je retrouve vite les terrains et passe d’un joueur qui ne joue pas, à un joueur performant » , a confié Maxime Lopez lors d'un entretien accordé à Maritima Médias .

«Pablo Longoria ne m'a pas mis de bâtons dans les roues»