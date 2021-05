Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Flick laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 22 mai 2021 à 20h00 par Th.B.

Dans le viseur de Joan Laporta pour qu’il prenne la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Hans-Dieter Flick a laissé le doute planer quant à son avenir qui pourrait cependant s’écrire du côté de la sélection allemande.

Et si le futur entraîneur du FC Barcelone se nommait Hans-Dieter Flick ? Alors que Ronald Koeman ne ferait plus l’unanimité et serait susceptible d’être remercié dans les prochains jours par la nouvelle direction du Barça , Joan Laporta apprécierait le profil de Flick selon la RAC1 . Néanmoins, l’entraîneur allemand va quitter le Bayern Munich et sera remplacé dans les prochaines heures par Julian Nagelsmann. La prochaine destination d’Hans-Dieter Flick pourrait être la Mannschaft . Interrogé sur son avenir, le technicien a décidé de savourer le titre de champion avec le Bayern Munich et de laisser planer le doute.

« Je ne sais pas encore »