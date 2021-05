Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé dans ce dossier à 12M€ !

Publié le 22 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le transfert définitif de Pol Lirola fait partie des priorités de Pablo Longoria, la Fiorentina de son côté fait durer le suspens et attend d'avoir trouver le remplaçant de l'Espagnol avant d'accepter de négocier le montant de son option d'achat.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de conserver Pol Lirola, prêté par la Fiorentina avec une option d'achat estimée à 12M€. Il faut dire que le latéral espagnol réalise une excellente seconde partie de saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et cela tombe bien, puisque selon son père, Miquel, Pol Lirola souhaite également rester à Marseille. « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique de Marseille. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina », assure-t-il dans les colonnes de La Provence .

La Fiorentina temporise