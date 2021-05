Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Thomas Tuchel sur Harry Kane !

Publié le 22 mai 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Pour remporter des titres, Harry Kane voudrait quitter Tottenham dès la prochaine fenêtre de transferts. Une situation qui aurait alarmée bon nombre d'écuries européennes, dont le PSG, Manchester City, United et Chelsea. Lors de sa dernière conférence de presse, Thomas Tuchel a reconnu à sa manière qu'il accueillerait volontiers Harry Kane chez les Blues.

Formé à Tottenham, Harry Kane ne parvient pas à garnir son armoire à trophées. Alors qu'il a déjà fêté ses 27 ans, l'international anglais penserait désormais à changer de cap et à rejoindre un club plus ambitieux pour réaliser son souhait de gagner des titres. D'autant que Tottenham ne jouera pas la la Ligue des Champions la saison prochaine. Interrogé par Gary Neville dans The Overlap (Sky Bet), Harry Kane a confirmé la tendance, laissant clairement entendre que cet été était le moment opportun pour quitter les Spurs. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs » , a expliqué Harry Kane ce jeudi. Alors que le buteur de Tottenham voudrait fuir son club, plusieurs écuries européennes seraient en embuscade, et notamment le PSG dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé ou de Mauro Icardi, Manchester United, City et Chelsea. D'ailleurs, Pep Guardiola a été interrogé plusieurs fois sur le sujet ces derniers jours, bien qu'il ait préféré botter en touche.

«Si vous trouvez un entraîneur qui n'aimerait pas avoir Kane, appelez-moi»

« Un intérêt pour Harry Kane ? Question suivante. C'est un joueur de Tottenham Hotspur, s'il vous plaît » , a simplement lâché Pep Guardiola mercredi, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse ce vendredi : « C'est un joueur de Tottenham. Ce n'est pas correct pour moi de parler de ça » . Après Pep Guardiola, le technicien de Manchester City, Thomas Tuchel, son homologue du côté de Chelsea, a également été questionné sur Harry Kane. S'il a également expliqué qu'il n'était pas respectueux de parler d'un joueur d'un autre club, l'ancien coach du PSG a tout de même fait passer un message bref, mais très explicite, pour évoquer son intérêt.

«Bien sûr, tout le monde aime Harry Kane, mais...»