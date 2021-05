Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola en remet une couche sur le feuilleton Kane !

Publié le 21 mai 2021 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il a clairement laissé entendre qu'il voulait quitter Tottenham pour remporter des titres, Harry Kane figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Questionné une nouvelle fois sur ce dossier ce vendredi, Pep Guardiola a réaffirmé sa position concernant le buteur anglais.

Formé à Tottenham, Harry Kane est prêt à aller voir ailleurs dès cet été pour garnir son armoire à trophées. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs » , a expliqué Harry Kane à Gary Neville dans The Overlap . Un message qui devrait donner le sourire au PSG et Manchester City. En effet, les deux géants européens seraient prêts à profiter de l'aubaine pour s'octroyer le buteur de Tottenham lors du prochain mercato estival.

«C'est un joueur de Tottenham, ce n'est pas correct pour moi de parler de ça»