Mercato - Real Madrid : Zidane était prêt à faire une annonce fracassante !

Publié le 23 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors qu’il serait proche du départ, le Real Madrid aurait demandé à Zinedine Zidane de ne pas annoncer son départ après la victoire contre Villarreal.

Le Real Madrid a donc terminé la saison à la deuxième place de la Liga . Malgré son succès tardif face à Villarreal, la Casa Blanca voit l’Atlético de Madrid, qui s’est imposé de son côté à Valladolid, ravir le titre de champion d’Espagne. Ce match face au Sous-marin Jaune pourrait d'ailleurs être le dernier à Madrid pour Zinédine Zidane, qui est annoncé partant depuis maintenant de longues semaines.

Une annonce remise à plus tard !