Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann en plein doute sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 9h30 par T.M.

Ce dimanche, Antoine Griezmann a offert la victoire au FC Barcelone face à Eibar. Un but qui pourrait très bien être le dernier du Français sous le maillot blaugrana…

Alors que la saison de Liga vient de se terminer, pour le FC Barcelone, qui a fini à la 3ème place, le temps est venu de se préparer pour le prochain exercice. Et en Catalogne, l’été s’annonce mouvementé. Avec le nouveau projet souhaité par Joan Laporta, les mouvements devraient être nombreux et au sein de l’effectif actuel de Ronald Koeman, quasiment aucun joueur ne serait intouchable. Cela vaut notamment pour Antoine Griezmann. Alors que cela commence à aller mieux pour le Français, unique buteur ce dimanche face à Eibar, l’incertitude plane sur son avenir. Les rumeurs sont nombreuses concernant Griezmann, qui ne sait pas sur quel pied danser.

Tout est possible !