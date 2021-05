Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour la succession de Koeman !

Publié le 23 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman pourrait bien vivre sa dernière rencontre sur le banc du Barça ce samedi après-midi. Mais alors que Xavi était annoncé pour potentiellement reprendre l'équipe, les dernières rumeurs venues d'Espagne semblent indiquer le contraire...

Ronald Koeman pourrait bien quitter le FC Barcelone en fin de saison. Alors que le Barça se déplace à Eibar ce samedi après-midi sans Lionel Messi, le coach néerlandais pourrait vivre son dernier match sur la banc du club culé. Sa succession serait déjà en train de se préparer en interne et Joan Laporta étudieraient différents profils dont un menant à l'ancienne gloire du club, Xavi.

La piste Xavi se refroidit !