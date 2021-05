Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est sous pression pour cette priorité de Sampaoli !

Publié le 23 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Ouvert à la vente de Gerson, Flamengo serait prêt à prolonger son contrat si l’OM ne se rapprochait pas de ses demandes au niveau de l’indemnité du transfert.

Certes, le premier gros dossier estival de l’OM est bien connu depuis plusieurs jours désormais. Gerson serait la piste prioritaire de Pablo Longoria et validée par l'entraîneur Jorge Sampaoli en l’état. Le président de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs transmis deux offres distinctes à Flamengo, de 24 et 26M€ pour Gerson bien que le club brésilien en réclame 30M€ comme le10sport.com vous l'a récemment révélé. Les heures passent, et un accord total ne semblerait toujours pas trouvé pour Gerson. De quoi pousser Flamengo à se préparer à toute éventualité.

Si pas d’accord avec l’OM, Gerson pourrait être prolongé !