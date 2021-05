Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se met en place pour le gros dossier estival de Sampaoli !

Publié le 21 mai 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors que Gerson semblerait être l’une des grosses pistes activées par Jorge Sampaoli et le président de l’OM Pablo Longoria, un accord aurait été trouvé avec Flamengo pour le transfert.

Depuis quelques jours, le nom de Gerson revient avec insistance du côté de l’OM. La presse brésilienne évoquait la semaine dernière un intérêt des dirigeants phocéens pour le milieu de terrain de Flamengo qui a soufflé sa 24ème bougie jeudi. Le10sport.com vous a depuis communiqué deux offres concrètes de l’Olympique de Marseille, l’une de 24M€ et une autre de 26M€. Cependant, Flamengo réclame une somme de 30M€. L’OM pourrait bien d’ores et déjà avoir trouvé la formule pour le transfert de Gerson.

Les bases du transfert déjà convenues ?