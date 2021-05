Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez veut se battre à Marseille !

Publié le 23 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Cible de critiques dans le cadre de l’affaire de racisme envers Neymar, Alvaro Gonzalez a révélé ne s’être toujours pas remis de cet épisode. Cependant, il compte bien se battre pour changer les choses à l’OM.

En septembre dernier, l’OM a réalisé un exploit qu’il n’avait plus effectué depuis neuf ans. En effet, en s’imposant 1 but à 0 au Parc des princes, l’Olympique de Marseille mettait alors fin à une série noire. Cependant, des allégations de racisme entourant Alvaro Gonzalez envers Neymar ont terni ce succès. En retour, Hiroki Sakai aurait lui aussi été la cible d’insultes discriminatoires. Dans la foulée, Alvaro Gonzalez a été victime de menaces de mort comme il a été révélé par la suite. Les mois sont passés, mais le défenseur central de l’OM reste marqué par ces accusations. De quoi lui faire baisser les bras ? Pas vraiment.

« Je veux rester et changer les choses. »