Mercato - OM : Le danger est identifié dans le dossier Gerson !

Publié le 23 mai 2021 à 9h15 par T.M.

Annoncé très proche de l’OM, Gerson attendrait finalement de recevoir d’autres offres. Et la menace pourrait bien venir d’Espagne.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le dossier Gerson est quasiment bouclé pour l’OM. En effet, il ne reste désormais plus qu’un détail à régler pour débloquer l’arrivée du joueur de Flamengo sur la Canebière. Toutefois, ces dernières heures, du côté du Brésil, on est venu refroidir cette arrivée annoncée de Gerson. En effet, selon les informations de ESPN , Gerson attendrait finalement de recevoir d’autres offres durant la semaine qui arrive. Une bien mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Une menace espagnole !