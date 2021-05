Foot - Mercato

Mercato - Gerson : Pourquoi ça sent très, très bon pour l’OM…

Publié le 22 mai 2021 à 21h30 par Alexis Bernard

Gerson n’a jamais été aussi proche de rejoindre l’OM. Un accord total a été trouvé entre les différentes parties, à savoir le joueur, Flamengo et la direction phocéenne comme le10sport.com vous l'a dévoilé ce samedi. Et alors que cette opération ne pourrait être bouclée tant que le malentendu au niveau de l’implication de divers agents ne soit dissipé, Pablo Longoria a de quoi être optimiste. Explications.

Depuis quelques jours, la piste Gerson prend de plus en plus d’ampleur du côté de l’OM. La presse brésilienne révélait le vendredi 14 mai une offensive de Pablo Longoria pour le milieu de terrain de Flamengo qui a soufflé sa 24e bougie ce jeudi. Grâce à deux émissaires envoyés par l’OM en les personnes de Tulio de Melo et Pascal Carbon pour faciliter cette opération et apporter satisfaction à Jorge Sampaoli qui voudrait témoigner de l’arrivée de Gerson à l’Olympique de Marseille cet été, Longoria a pu poser les bases en fin de semaine dernière en formulant une première offre de 24M€ révélée en exclusivité par le10sport.com le 16 mai. Une deuxième proposition de 26M€ a été formulée quelques jours après, toujours selon nos informations, Flamengo ayant réclamé une indemnité de transfert de 30M€ en tout. Depuis, beaucoup de bruits et de rumeurs sont à noter, jusqu’à une potentielle prolongation de contrat pour Gerson si l’OM ne parvenait pas à se mettre d’accord d'après Goal Brésil. Cependant, le doute est totalement levé et tout repose désormais entre les mains du père du footballeur brésilien.

Un accord total pour Gerson et un contrat de cinq ans à la clé !

Ce samedi soir, le10sport.com vous a dévoilé qu’un accord total avait été trouvé entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson grâce à une offre de 24M€ assortie de 6M€ de bonus. Cette offensive a fait craquer le pensionnaire du championnat brésilien alors qu’en parallèle et le joueur a lui aussi donné son aval à l’OM où il devrait signer un contrat de cinq ans. En effet, c’est encore à prendre au conditionnel en raison de l’implication de plusieurs agents dans l’opération, introduits par le père de Gerson en personne. La raison ? Le fait qu’il ait confié plusieurs mandats à différents agents, et plus précisément à trois d’entre eux. Que ce soit du côté de l’OM ou de Flamengo, on patiente pour que ce problème soit résolu au plus vite, sinon l’opération ne pourrait pas se concrétiser. Néanmoins, le temps ne presse pas pour Pablo Longoria dans ce dossier bouillant de l’OM.

Pablo Longoria est seul au monde pour le transfert de Gerson !

Selon nos informations, à ce jour, Flamengo n’a discuté avec aucun autre club que l’OM. De plus, personne n’a soumis une offre pour Gerson au club brésilien et ni auprès du clan du milieu de terrain hormis l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, aucune discussion n’a eu lieu entre les deux parties et une autre équipe que l’OM. Pablo Longoria a donc un énorme boulevard et ce, pour deux raisons précises. La première étant le simple fait que le président du club phocéen a été le premier à dégainer une offre pour Gerson. Et la deuxième étant qu’il soit le seul à formuler un intérêt. Il n’y a donc plus qu’à attendre que la petite ombre au tableau concernant les agents impliqués dans le dossier soit levée.