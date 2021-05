Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria contraint de faire une croix sur un coup en or ?

Publié le 22 mai 2021 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2021 à 19h18

À la recherche d'un gardien supplémentaire pour la saison prochaine, l'OM s'était à priori penché sur Alexander Nübel du Bayern Munich. Cependant, la portier allemand aurait été rassuré sur son temps de jeu en Bavière et pourrait rester à Munich.

Avec la fin de contrat de Yohann Pelé en juin prochain, les dirigeants de l'OM se seraient mis en quête d'un nouveau gardien pour suppléer Steve Mandanda. Et d'après les derniers rumeurs évoquées dans la presse internationale, Longoria et ses hommes semblaient avoir opté pour Alexander Nübel, le deuxième gardien du Bayern Munich derrière Manuel Neuer. Cependant, un détail risque de freiner les négociations.

Nübel parti pour rester au Bayern ?