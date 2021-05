Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de tonnerre pour l’arrivée de Gerson ?

Publié le 23 mai 2021 à 8h15 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, Gerson semble se rapprocher de l’OM. Toutefois, le joueur de Flamengo pourrait finalement jouer un mauvais tour à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Explications.

La première recrue estivale de l’OM pourrait déjà être identifiée ! En effet, cela fait maintenant plusieurs jours que les Phocéens font le forcing pour l’arrivée de Gerson. A 24 ans, le Brésilien évolue aujourd’hui à Flamengo, mais son avenir pourrait bien s’écrire sur la Canebière. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, deux offres à hauteur de 24M€ et 26M€ ont déjà été formulées et toujours selon nos informations, l’OM touche bel et bien au but pour Gerson, ne restant désormais plus qu’un seul détail à régler.

Gerson regarde ailleurs ?