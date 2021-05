Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, quelle doit être la priorité de Pablo Longoria cet été ?

Publié le 23 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

À l’approche du mercato estival, Pablo Longoria semble déjà avoir bouclé le transfert de Gerson, comme le10sport.com vous l’a révélé samedi soir. À présent, alors que le milieu de terrain de Flamengo devrait débarquer prochainement, quel dossier le président de l’OM doit boucler en priorité ? C’est notre sondage du jour !

Ancien directeur du football de l’OM, Pablo Longoria a été nommé en février dernier par Frank McCourt : nouveau président de l’OM. Malgré sa détermination, Longoria n’a pas pu décrocher l’aval de Florian Thauvin, mais a cependant su prolonger le contrat de Jordan Amavi. À présent, la nouvelle figure forte de la direction phocéenne se doit de trancher en ce qui concerne les expirations des prêts de Pol Lirola ou encore de Leonardo Balerdi, deux défenseurs que l’entraîneur Jorge Sampaoli aimerait conserver. Du côté du latéral droit prêté par la Fiorentina et qui dispose d’une option d’achat de 12M€, la volonté est claire : poursuivre à l’OM comme son père l’a fait savoir samedi. En parallèle des dossiers de transfert définitif de Lirola et de Balerdi, Pablo Longoria travaille depuis quelques jours sur le transfert de Gerson.

Un accord total pour Gerson !

Le10sport.com vous a révélé ces derniers jours deux offres distinctes de l’OM à Flamengo pour le transfert de Gerson. Et, selon nos informations divulguées samedi, un accord pour un contrat de 5 ans a été trouvé entre les dirigeants de l’OM et Gerson alors que la proposition de 24M€ assortie de 6M€ de bonus a été acceptée par Flamengo. Il ne manquerait plus que le petit problème avec des agents investis dans l’opération soit réglée pour que cette opération se concrétise en transfert.



Mais après ? Quelle doit être la priorité de l’OM ? Continuer à recruter ou blinder les joueurs en prêt ?